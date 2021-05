Seniorenhilfe in Moers : Gegen die Einsamkeit: Plaudertelefon 55+ startet

Seniorenhilfe in Moers

Valerie Carré von der Leitstelle Älterwerden am Telefon. Foto: Stadt Moers

Moers Geschulte Gesprächspartner haben für Senioren und Seniorinnen mit Redebedarf ein offenes Ohr.

Das Angebot soll ein erster Schritt aus der sozialen Isolation heraus sein. Montags und donnerstags haben ehrenamtliche, geschulte Gesprächspartner ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Gedanken der Anruferinnen und Anrufer und freuen sich aufs Plaudern. Kornelia Jordan betont die Wichtigkeit des Projekts: „Keiner unserer älteren Mitbewohner in Moers soll sich alleine fühlen. Ich finde es wichtig, auf diesem Weg einen Schritt auf die Seniorinnen und Senioren zuzugehen.“

Bei einer digitalen Schulung haben die Leitstelle Älterwerden sowie die Freiwilligenzentrale zwölf Ehrenamtliche auf ihren Einsatz am Plaudertelefon 55+ vorbereitet. „Ich möchte den älteren Menschen die Möglichkeit geben, sich etwas von der Seele plaudern zu können“, begründet einer von ihnen sein Engagement. „Plaudern ist gut für Kopf und Herz“, bestätigt eine andere.

Bei dem digitalen Treffen haben die Freiwilligen besprochen, wie man gut zuhört und wann man bestenfalls eine Gegenfrage stellt. Denn: „Ein hilfreiches Gespräch will gelernt sein“, weiß Valerie Carré aus den Erfahrungen in der Impf-Hotline. In monatlichen Zusammenkünften haben die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich auszutauschen und Fragen zum Umgang mit bestimmten Telefonsituationen zu stellen.