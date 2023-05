Widerständler aus Moers Initiative will an Willi Müller erinnern

Einem Bürgerantrag von 2022 zufolge soll nach Willi Müller der Platz an der Ecke Lindenstraße/Zwickauer Straße in Meerbeck benannt werden, der inoffiziell „Saarplatz“ genannt wird. Die noch offene Frage ist: Soll der Platz den Namen Anagarika Subhuti – so hieß Müller als buddhistischer Priester – oder Willi Müller – sozialdemokratischer Widerständler und Nachkriegsbürgermeister – tragen? In der Moerser Mattheck ist eine Straße bereits nach Müller benannt. Das Verfahren ist noch offen.