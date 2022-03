Neue Plattform in Moers : Moerser schaffen Hilfenetzwerk für Geflüchtete

Neue Plattform in Moers

Für einen Transport in die Ukraine werden Spenden verpackt. Foto: Gordon Pelz

Moers Bestürzt über den brutalen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine haben Moerser innerhalb weniger Tage die Plattform „Moers hilft“ (www.moershilft.de) auf die Beine gestellt.

„Moers hilft“ arbeitet mit Rotary und der You-Stiftung Bildung für Kinder in Not zusammen und hat sich zum Ziel gesetzt, humanitäre Hilfe für die Flüchtenden zu leisten.

Ein Hilfstransport in die Ukraine wird vom Rotary Club Moers, Moerser Unternehmen und durch private Spenderinnen und Spender unterstützt. An Bord des 40 Tonnen-Lkw sind Medikamente, medizinisches Equipment, haltbare Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter, die in der Krisenregion dringend benötigt werden.