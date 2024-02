Pläne für alevitisches Gemeindehaus Wut der Anlieger in Moerser Gewerbegebiet ist groß

Laut Stadt ist davon auszugehen, dass das alevitische Kulturzentrum – trotz erfolgreicher Nachbarklage vor dem Verwaltungsgericht – mit einer angepassten Nutzung gebaut werden kann. Dabei sei auch von der Möglichkeit auszugehen, dass die Einrichtung an allen Tagen der Woche genutzt wird, heißt es in der schriftlichen Antwort der Verwaltung auf die Anfragen. Nach Auskunft des Alevitischen Kulturvereins Moers würden derzeit die Bauvorlagen für den Bauantrag erstellt. Geplant sei voraussichtlich weiterhin ein Vereinshaus, in dem Vereinsarbeit, Kinder- und Jugendbetreuung und Hausaufgabenhilfe, Tanz- und Musikkurse, Frauen-, Jugend- und Seniorentreffs sowie religiöse Veranstaltungen zu hohen alevitischen Feiertagen stattfinden sollen. Totenverabschiedungen seien hingegen nicht mehr beabsichtigt.