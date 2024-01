Verkehrsunfallflucht in Moers Pkw-Fahrer floh nach Zusammenprall mit Radfahrerin

Eine 28-jährige Fahrradfahrerin aus Moers ist am 17. Januar gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg an der Klever Straße in Richtung Homberger Straße unterwegs gewesen. An der Einmündung Klever Straße/Bankstraße fuhr aus der Bankstraße ein Pkw auf die Klever Straße. Ein Zusammenstoß konnte durch die Radfahrerin nur durch eine starke Bremsung verhindert werden. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Der Pkw-Fahrer entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.