Neuwahlen in Moers Pia Löw führt die Jungen Liberalen im Kreis Wesel

Pia Löw aus Moers ist neue Vorsitzende der Jungen Liberalen Kreis Wesel. Sie tritt damit die Nachfolge von Niclas Conrath aus Kamp-Lintfort an, der ein Jahr lang das Amt innehatte. Die Jungen Liberalen Kreis Wesel hatten sich vor wenigen Tagen zum ordentlichen Kreiskongress in der Gaststätte „Haus Engeln“ in Moers getroffen, um ihre turnusgemäßen Kreisvorstandswahlen abzuhalten. Mit großer Beteiligung und Begeisterung seien wichtige Weichen für die Zukunft der liberalen Bewegung im Kreis gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.