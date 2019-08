Wirtschaft in Moers : Pflegedienst kauft neue Fahrzeugflotte bei Minrath

Thorsten Backes (re.), Michael Ingenleuf (2.v.r.) und Dirk Kallas (li) von der Minrath-Gruppe bei der Übergabe der neuen Fahrzeugflotte an Ellen Domke (2.v.l.) und Barbara Trum. Foto: Minrath

Moers Es war ein imposanter Anblick, der sich Ellen Domke, Inhaberin des Augustinus Pflegedienstes zusammen mit ihrer Geschäftsführerin Barbara Trum, im Autohaus Minrath an der Krefelder Straße in Rheinhausen bot: Gleich zehn neue Volkswagen up, alle in Hellblau gehalten und einheitlich beschriftet, standen Spalier, um in Empfang genommen zu werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Entscheidung, unseren Fuhrpark auf den kleinen City-Flitzer umzustellen, ist uns nicht schwergefallen,“ sagte Domke. „Es war quasi Liebe auf den ersten Blick, denn Optik, Technik, Verbrauch und Preis, haben uns überzeugt. Minrath-Verkaufsberater Michael Ingenleuf ist ebenfalls begeistert von der neuen Flotte des Pflegedienstes. Ihm war es wichtig, die Wünsche und Vorgaben, die es zu erfüllen galt, umzusetzen.