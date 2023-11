Pflaster, Wasser und Grün Das ist der Plan für die „neue“ Moerser Innenstadt

Die Planer – das Büro Lohaus Carl Köhlmos – sehen die Moerser Innenstadt aktuell als dreigeteilte Stadt. Die Bereiche Altstadt, Neustadt und Schlossbereich seien funktional über Einkauf und Gastronomie sowie zahlreiche Feste, Märkte und Veranstaltungen zwar eng miteinander vernetzt, heißt es im Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Ausschusssitzung. Dennoch seien die Brüche an weniger stark frequentierten Tagen klar ablesbar: Der Schwerpunkt des Flanierens, sagen die Stadtplaner, liege in Moers deutlich in der Altstadt.