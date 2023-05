Pfarrer-Ehepaar aus Moers verabschiedet sich „Es gab vieles, was uns beeindruckt hat“

„Alles Leben ist Veränderung“, betont auch Ulrich Weyand, „Wir geben den Stab jetzt in andere Hände.“ Die Veränderung führt die beiden jetzt nach Flensburg, wo sie ihr neues Domizil gefunden haben. „Ich kann mich prima neu erfinden und bin gespannt, was ich wohl mache“, sagt die 63 Jahre alte Theologin und lacht. Ulrich Weyand vermutet, dass sich beide wohl wieder mancher Tätigkeiten erinnern, die ihnen als Jugendliche wichtig waren, „vielleicht den Gemeindebrief austragen, der sich schon so liebevoll in unserem Flensburger Briefkasten fand. Man könnte sich um Senioren kümmern, die Eisenbahn aufbauen, Italienisch lernen und zwischendurch einfach auf der Bank am Strand sitzen und eine Postkarte in die alte Heimat schreiben.“