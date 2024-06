Kostenloses Angebot der Polizei Warum Pedelec-Trainings wichtig sind

Um etwas gegen diesen Trend zu tun, bietet sie in den Sommerferien wieder kostenlose Trainings an. Zum Beispiel am Dienstag, 9. Juli, in Neukirchen-Vluyn (Julius-Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstraße 85a), am Montag, 5. August, in Moers (Mercator Berufskolleg, An der Berufsschule 3) und am Donnerstag, 15. August, in Kamp-Lintfort (Unesco--Gesamtschule, Moerser Straße 167). Die Trainingsdauern jeweils von neun bis zwölf Uhr.