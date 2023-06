Unfall in Moers Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall auf der Filder Straße ist am Montag gegen 19.20 Uhr eine 67-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Moerserin war mit ihrem Fahrrad laut Zeugen auf dem linken Radweg der Filder Straße in Richtung Boltenschütt unterwegs. Ein 70-jähriger Mann wollte mit einem Wagen von einer Seitenstraße der Filder Straße auf die Filder Straße in Richtung Venloer Straße abbiegen. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß von Auto und Pedelec. Die 67-Jährige verletzte sich dabei schwer am Kopf. Sie trug während der Fahrt keinen Fahrradhelm, teilte die Polizei weiter mit. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Moerser Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben des Notarztes nicht.