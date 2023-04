Familienunternehmen aus Moers Pannenbecker stellt Handel mit Autoteilen ein

Das Moerser Unternehmen Pannenbecker stellt seinen Geschäftsbereich „Autoteile“ bis Ende April ein. Das gibt Geschäftsführer Bernhard Pannenbecker auf der Internetseite des an der Kamper Straße ansässigen Unternehmens für Industrie- und Fahrzeugbedarf in einer „wichtigen Kundenmittelung“ bekannt. Als Grund führt Pannenbecker – neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage – den beschlossenen Umstieg vom Verbrenner- auf den Elektromotor an.