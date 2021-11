Second-Hand-Laden in Moers : Schicke Klamotten und gute Qualität

Moers Die Evangelische und die Katholische Kirchengemeinde, Caritas und Diakonie eröffnen mit der „Palette 2.0“ einen neuen Second-Hand-Laden „Plus“ in Repelen.

„Schnäppchenpreis“ ist nicht übertrieben: Damenpullover sind ab zwei Euro zu haben, Winterstiefel für Kinder ab Ein-Euro-Fünfzig. Ähnlich günstig sieht es bei Jacken, Halstüchern, Sportklamotten oder Anzügen aus. Dass ihre Kundinnen und Kunden beim Einkauf dennoch keine Abstriche bei ihren Ansprüchen machen müssen, darauf legt das Team der „Palette 2.0“ großen Wert. „Bei uns gibt es schicke Kleidung und wir achten auf gute bis sehr gute Qualität“, sag Sabine Meyer-Glitza. Die Frau hinter der Ladentheke ist eine von 34 Ehrenamtlichen des Second-Hand-Geschäfts an der Repelener Talstraße 2, das am 16. November Eröffnung feierte. Außer gebrauchter Kleidung aus Spenden gibt es in dem ehemaligen Postladen eine Bistro-Ecke mit warmen und kalten Getränken. Kundinnen und Kunden, die Rat und Hilfe benötigen, weil sie z.B. ihre Kinder allein erziehen, keinen Job finden oder nach dem Ruhestand knapp bei Kasse sind, finden in der Wohnzimmeratmosphäre des Beratungszimmers fachkundige Unterstützung von Sozialpädagogen.