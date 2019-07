Bildung in Moers : „Pädagogischer Leuchtturm“ geht

Moers Hannegret Gucek-Rehn war Direktorin an der Anne-Frank-Gesamtschule.

31 Jahre war Hannegret Gucek-Rehn Lehrerin an der Moerser Anne-Frank-Gesamtschule, acht Jahre davon als Direktorin. Jetzt wurde sie mit einer großen Feier in der Mensa der Schule in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Rund 200 Freunde, Kollegen, Mitglieder der Elternschaft, Schüler, Vertreter der Stadt und natürlich ihre Familie waren zu dem Ereignis gekommen, um, wie es Bürgermeister Christoph Fleichhauer beschreiben sollte, einer „anerkannten und beliebten Pädagogin“ gute Wünsche für den neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg zu geben.

Zunächst lobte Hannegret Gucek-Rehns bisheriger Stellvertreter Christian Brylak die „jahrelange enge, pädagogische Zusammenarbeit“ mit ihr. Ihm folgte mit einem Chorauftritt der erste Schülerbeitrag in dem aus insgesamt 13 Veranstaltungspunkten bestehenden Verabschiedungsprogramms. „Wir sind bunt und nicht braun“, sangen die Jungen und Mädchen das schuleigene „Anne-Frank-Lied“ und bekannten sich dann in einem weiteren Song zum gemeisamen, vorurteilsfreien Lernen. „Ihre Arbeit war geprägt von Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, aber auch von großer Beharrlichkeit und sympathischer Menschlichkeit“, sagte Fleischhauer. Der Schulpflegschaftsvorsitzende Werner Weyers lobte sie als „vorbildlichen pädagogischen Leuchtturm“, und für die erfolgreiche Eingliederung „verhaltensorigineller Jugendlicher mit Autoritätsverweigerung“ und übergab ihr anschließend zur Bekräftigung ein aus mehreren Leuchttürmen bestehendes Bild. Vom Kollegen Uwe Jentzsch erhielt sie einen von ihm initiierten minutenlangen Applaus, außerdem einen „Bildungspluspunkt für ihr pädagogisches Lebenswerk. Die vielseitig Gelobte dankte mit einem Lob an alle ihre bisherigen Schul-, Studien- und späteren Lehramtsbegleiter, sowie an die anwesenden Elternvertreter und ihre Familien.