Prüfung des P+R-Platzes am Bahnhof Wie der Bahnhof Moers im Test abschneidet

Moers · Der Autoclub ACE hat untersucht, wie gut Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer am Moerser Bahnhof auf die Bahn umsteigen können. Was den Testern positiv auffiel und was ihnen mit Blick auf die Mobilitätswende noch fehlt.

26.04.2023, 17:16 Uhr

ACE-Kreisvorsitzender Halil Sentürk (v.r.), Kreisvorsitzender Jörg Starke, die Moerser Vorstandsmitglieder Dieter Schibgilla und Uwe Pflanz beim Pendlerparkplatztest am Moerser Bahnhof. RP-Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich

Nur 3,30 Meter breit sind die drei Behindertenstellplätze, die zwischen dem Moerser Bahnhofsgebäude und dem Bollwerk liegen. Mitglieder des Autoclubs Europa (ACE) haben das in dieser Woche ganz genau ausgemessen. „Das sind nicht ganz die 3,50 Meter, die es sein sollen“, zeigt sich ACE-Kreisvorsitzender Jörg Starke trotzdem zufrieden. „Dafür sind es die Stellplätze mit dem kürzesten Weg zum Bahnhof. Sie sind ausgeschildert und vom Bahnhof aus ohne Barriere zu erreichen.“