Brauchtum in Moers Osterfeuer beim Löschzug Asberg

Wer Holz zum Osterfeuer beitragen möchte, kann dies am Donnerstag, 28. März, von 19 bis 22 Uhr am Gerätehaus (Essenberger Straße 5a) und am Samstag, 30. März, ab 10 Uhr direkt am Festplatz abgeben. Die Wehrleute können wegen der städtischen Vorgaben zu den Osterfeuern nur Grünschnitt und Stammholz annehmen.