Gesundheit in Moers : Orthopädische Sprechstunde am St.-Josef-Krankenhaus

Moers Thomas Ritte, leitender Oberarzt in der Klinik für Orthopädie und Traumatologie, ist jeden Dienstag per Telefon erreichbar. Gelenkschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden. Es ist wichtig, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Für Patienten mit Gelenkbeschwerden richtet das St.- Josef-Krankenhaus jetzt eine dauerhafte Telefonsprechstunde ein. Thomas Ritte, leitender Oberarzt in der Klinik für Orthopädie und Traumatologie, informiert über das große Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten und berät zu Gelenkersatzoperationen. „Diese dauerhafte Telefonsprechstunde soll den Patienten helfen, die richtige Behandlungsmaßnahme zu finden“, so Ritte, „unter der Telefonnummer 02841 107-13505 bin ich ab 26. Januar jeden Dienstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr erreichbar.“ Das St.-Josef-Krankenhaus war im September 2020 als erstes Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung in der Region ausgezeichnet worden.