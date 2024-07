OP in Moerser Krankenhaus Wie es kam, dass Bibi wieder laufen kann

Bibi ist jetzt eines von ihnen. Dank orthopädischer Schuhe, die den Längenunterschied durch das verkürzte linke Bein ausgleichen, kann die Sechsjährige mittlerweile sogar wieder laufen. In einer weiteren Operation am Bethanien in den kommenden Wochen soll noch Bibis Fußstellung korrigiert werden. Und dann steht der Heimreise zu ihrer Familie nichts mehr im Weg.