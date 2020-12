Widerstand gegen Deponie Lohmannsheide : „Möglichst viele Einwendungen einreichen“

MOERS/BAERL Bei einer Online-Bürgerversammlung haben SPD, Grüne und die Bürgerinitiative über den Planungsstand zur Halde Lohmannsheide berichtet. Ziel ist es, bis Weihnachten möglichst viele Einwendungen zu sammeln.

Dietmar Weyers ist von der geplanten Deponie Lohmannsheide gleich zweimal betroffen. „Ich wohne in Eick-Ost nahe der Römerstraße“, erzählte er als Anwohner. „So bekomme ich die Lastwagen mit, die über die Römerstraße zur Halde fahren sollen. Im Durchschnitt sollen es zwölf pro Stunde sein, den ganzen Tag lang – mit dem entsprechenden Lärm.“ Als Vorsitzender der Freien Schwimmer Rheinkamp blickte er auf den Waldsee. „Wir haben 1300 Mitglieder“, erzählte er. „Unser Vereinsheim liegt am Waldsee mitten im Baerler Busch. Auch wenn es verboten ist, im Waldsee zu schwimmen, ist das Gelände ein Naherholungsgebiet. Wenn die Halde Lohmannsheide wieder geöffnet würde, wäre die Wasserqualität gefährdet. Die Lebensqualität wäre gemindert.“

Am Mittwochabend gehörte der Moerser zu den sieben Berichterstattern, die bei einer Online-Bürgerversammlung unter verschiedenen Aspekten berichteten, welche Folgen es hat, wenn die „Halde Lohmannsheide“ erneut geöffnet wird. Ihm hörten und schauten gut 100 Personen zu, die die Versammlung im Internet verfolgten, zu der von SPD, Grünen und Initiativen aus Duisburg und Moers eingeladen worden war. Moderiert wurde sie von Hans-Gerd Bosch, dem SPD.-Fraktionsvorsitzenden der Bezirksvertretung Homberg-Baerl. Es waren vor allem Personen aus Eick, Meerbeck und Baerl, die direkt betroffen sind, wenn die „Halde Lohmannsheide“ wieder in Betrieb gehen sollte.

Textbausteine Anja Reutlinger (SPD) hat Textbausteine gesammelt und vorformuliert, mit den Bürger leichter Einwendungen formulieren können. Um diese weiterzureichen, steht sie mit Mitgliedern der Moerser SPD-Fraktion am Samstag, 12. Dezember, von 9 bis 12 Uhr auf dem Markt an der Lindenstraße in Moers-Meerbeck.

Alle Berichterstatter sprachen das buchstäblich grundsätzliche Problem der „Halde“ an, die sich nordöstlich an die Rheinpreußenhalde mit dem Geleucht von Otto Piene anschließt. Sie war bis 1976 keine Halde, sondern eine Deponie, die entstand, als ein Baggerloch nach dem Zweiten Weltkrieg mit Schlacke, Schotter und Industrieabfällen gefüllt wurde. Anschließend wurde sie mit Bergematerial angefüllt.

Die Wiederöffnung der „Halde Lohmannsheide“ zu verhindern, sei nicht einfach, auch wenn sich in Duisburg und Moers alle Fraktionen dagegen ausgesprochen hätten, betonte Berichterstatterin Kerstin Ciesla vom BUND Duisburg. Aber es sei möglich, wenn möglichst viele Bürger beim Planfeststellungsverfahren Einwendungen einreichen würden. Sie könnten sowohl persönliche Einwendungen einreichen wie mit anderen zusammen Sammeleinwendungen. Diese hätten sie schriftlich, per Fax oder über verschlüsselte Emails an die Bezirksregierung Düsseldorf zu schicken. Da sie dort bis zum 28. Dezember eingegangen sein müssten, sei es ratsam, diese vor den Weihnachtsfeiertagen loszuschicken, am besten bis zum 21. Dezember.