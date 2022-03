Moers: „Omas for Future“ stellen sich vor.

Klimaschutz in Moers Leiterin der Moerser Ortsgruppe informiert im Haus am Schwanenring.

Sie streiten für dasselbe, wie die Schülerinnen und Schüler, die für eine nachhaltige Umweltpolitik demonstrieren. Doch die „Omas for future“ nutzen andere Wege. Wer sind sie, was tun sie, wie erfolgreich sind sie und wie kann man mitmachen? Davon berichtet am 8. März um 19 Uhr Maria Langenberg, die Leiterin der Regionalgruppe O4F Moers .

Sie wird mit ihren Gästen einen lehrreichen und heiteren Abend verbringen. Dazu gehört ein Quiz, bei dem alle gewinnen werden. Die Teilnehmenden rätseln gemeinsam, erwägen mögliche Antworten und gewinnen auf diese Weise viel Wissen. Sie erkennen aber auch, welche Auswirkungen es hat, nicht zu handeln. „Wir ‚Omas und Opas‘ halten nichts davon, bedrohliche Bilder zu zeigen und Ängste zu wecken. Wir möchten vielmehr zeigen, wie leicht sich vieles ändern lässt, um einen Beitrag zum Erhalt unserer schönen Erde zu leisten,“ sagt die 62-Jährige. „Ich mache diesen Vortrag nicht zum ersten Mal, immer sind die Menschen anschließend berührt nach Hause gegangen.“ Der Abend „Omas for Future - Zukunft für Kinder und Enkel“ am 8. März in der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring, Schwanenring 5 in Moers, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per E-Mail neuesevforum@kirche-moers.de oder telefonisch unter 02841 100135 oder 100136 ist erforderlich. Die Zahl der Plätze ist wegen der Pandemie begrenzt. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. Und übrigens: Es heißt zwar „Omas for future“, aber auch Männer machen mit.