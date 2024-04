Schüler der HRG Moers hörten Vortrag zu Israel-Konflikt Innenansichten eines traumatisierten Landes

„In Israel ist noch immer der 7. Oktober 2023“ – diese Feststellung ist wohl eine der wichtigsten, die Oliver Vrankovic im Plenum vor den Elftklässlern der Moerser Hermann-Runge-Gesamtschule (HRG) gemacht hat. Zum wiederholten Mal ist der gebürtige Stuttgarter in Moers. Seit 2007 lebt er in Israel, arbeitet seit 2010 als Pflegehelfer in der Einrichtung Pinkhas Rozen bei Tel Aviv, die zunächst für deutsche Holocaust-Überlebende gebaut wurde und sich später für andere Nationalitäten öffnete.