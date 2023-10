Oldtimer-Treffen in Moers Chrom-Schätzchen und „Blechgespräche“ auf Schloss Lauersfort

Info

Das Schloss Das im Moerser Stadtteil Holderberg an der LauersforterStraße 36 befindliche Schloss Lauersfort ist ein Wasserschloss und ehemaliges Rittergut aus dem 14. Jahrhundert. Es gehörte, bevor es am Ende des Jahrhunderts an die Grafen von Moers verpfändet wurde, den Herren von Friemersheim. Die wiederum hatten es als Lehen des Klosters Werden erhalten. Das unter Denkmalschutz stehende Schloss gehörte seit 1976 der Familie Block, die es 2022 an eine Gruppe um den Unternehmer Michael Todor aus Tönisvorst verkaufte. Das Schlossgebäude wird heute als Veranstaltungsort für Hochzeiten, Tagungen sowie für Foto- und Film-Ausstellungen genutzt.