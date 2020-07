Die gute Nachricht : Käfer-Cabrio „Lisbet“ wieder aufgetaucht

Moers Große Freude bei der Besitzerin des 42 Jahre alten Käfer-Cabrios, den sie auf den Namen „Lisbet“ getauft hatte. Nach der Rückkehr aus einem Kurzurlaub musste die Moerserin verärgert feststellen, dass ihr „gutes Stück“ gestohlen worden war. Doch jetzt ist alles gut: „Lisbert“ ist wieder da.

Groß war die Wiedersehensfreude bei der Besitzerin des 42 Jahre alten Käfer-Cabrios. Das Auto, liebevoll „Lisbet“ getauft, ist von Anwohnern am Moselweg in Moers entdeckt worden. Anfang der Woche hatte die Polizei nach dem Wagen gefahndet (RP berichtete). Dank zahlreicher Veröffentlichungen in den Medien waren am Dienstag Anwohner des Moselwegs auf den schwarzen Käfer aufmerksam geworden. Er stand zwischen anderen, dort abgestellten Fahrzeugen. Da das Kennzeichen des Wagens stimmte, riefen die Zeugen die Polizei. Die Kriminalpolizei stellte kurze Zeit später fest, dass der Wagen kurzgeschlossen war. Wer mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Insofern bittet die Kripo erneut um Hinweise unter Telefon 02841 171-0. Da die Spurensicherung bereits abgeschlossen ist, durfte „Lisbet“ jetzt zurück zu ihrer Besitzerin fahren.