Auftaktveranstaltung in Moers Ökoprofit Kreis Wesel startet in siebte Runde

Die siebte Runde des Programms Ökoprofit ist gestartet. Am Freitag trafen sich Teilnehmer zur Auftaktveranstaltung in Moers. Zehn Unternehmen und Einrichtungen nehmen in diesem Jahr teil an dem Programm, das den Energie- und Ressourcenverbrauch der teilnehmenden Unternehmen senken soll und damit auch deren Kosten.