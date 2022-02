Theater in Moers : Ödipus auf der Suche nach dem Mörder

Intendant Ulrich Greb und Dramaturgin Viola Köster stehen mitten im Bühnenraum. Auf dem nachgebauten Marktplatz im Moerser Schloss erzählen sie mit dem fünfköpfigen Ensemble „König Ödipus“. Foto: Norbert Prümen

Moers Intendant Ulrich Greb inszeniert „König Ödipus“ nach Sophokles – eine Geschichte über das Sehen und Erkennen. Die Premiere ist am 23. Februar im Moerser Schloss. Warum die Geschichte aktueller denn je ist.

Ein Seuche bricht aus, die Felder tragen kein Korn mehr, Eltern bleiben kinderlos. Theben erlebt die ökologische und ökonomische Katastrophe mit gravierenden Folgen für Menschen, Tiere und Natur. Ödipus, seit 20 Jahren König, muss sich einmal mehr beweisen, nachdem er ja als einziger das Rätsel der Sphinx lösen konnte und so einst die Stadt befreit hatte. Er lässt das Orakel befragen und bekommt einen wichtigen Hinweis, der ihn auf die Spur der Ursache bringt: Der ungesühnte Mord an seinem Vorgänger hat die Epidemie verursacht. „Ödipus geht also auf die Suche nach dem Mörder und damit auch auf die Suche nach sich selbst“, sagt Viola Köster, Dramaturgin am Schlosstheater.

Dass Sophokles‘ „König Ödipus“ die Moerser Theatermacher gereizt hat, liegt auf der Hand. Die Aktualität dieser mehr als 2000 Jahre alten Geschichte, in der die Pandemie eine Gesellschaft in Schieflage bringt, drängt sich geradezu auf. Etliche Theater landauf, landab greifen das Thema auf. Am Mittwoch, 23. Februar, 19.30 Uhr, feiert die Inszenierung von Intendant Ulrich Greb Premiere im Schloss. „Ödipus ist ein smarter Herrscher voller Übermut, der sehenden Auges in die Katastrophe läuft und immer wieder die falschen Schlüsse zieht“, charakterisiert der Intendant seinen Protagonisten. „Es kommt einem zuweilen vor, als säße man im Kasperletheater. Der Zuschauer sieht die Verstrickung, doch Ödipus erkennt sie trotz der vielen Hinweise nicht“, betont Greb. Also, dass er selbst den Vater, König Laios, erschlagen und dann die Mutter geheiratet hatte.

Info Die nächsten Vorstellungen Ausverkauft Die Premiere von „König Ödipus“ am Mittwoch, 23. Februar, ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 25., 19.30 Uhr, und am Sonntag, 27. Februar, 16 Uhr, jeweils im Schloss Moers. Eine weitere Aufführung ist am 3. März.

Theaterkarten Karten zum Preis von 19,50 Euro, ermäßigt sieben Euro unter 02841 8834110.

„Er rennt stattdessen immer weiter in sein Unglück hinein. Die anderen haben natürlich ein großes Interesse daran, dass er genau so reagiert. Sie brauchen einen Sündenbock.“ Für Ulrich Greb ist der Stoff von Sophokles zugleich eine Parabel über uns selbst. „Wir kennen und sehen die Folgen beispielsweise der Klimaveränderung und ziehen ebenso wie Ödipus die falschen Schlüsse.“ Ein Zeitungsartikel über das „Ende des Anthropozäns“ hat ihn auf das Thema gebracht, das Zeitalter also, in dem der Mensch für die Zerstörung von Natur und Umwelt verantwortlich gemacht wird. Dem soll das Publikum in der Inszenierung aber selbst auf die Spur kommen. „Wir belehren nicht“, sagt der Intendant. Ort der Handlung wird ein Marktplatz sein, den Bühnenbildnerin Birgit Angele auf der Schlossbühne realisiert. Die Zuschauer sitzen links und rechts auf den Rängen und folgen von dort aus dem Spiel. Moderne Steinplatten, fest versiegelt, markieren den Platz. „Er ist sauber und glatt, doch darunter brodelt es“, verspricht Ulrich Greb. Die Ähnlichkeit mit dem neu gestalteten Schlossplatz darf im Stück wohl als kleiner Seitenhieb verstanden werden.