Haftbefehl gegen 15-Jährigen Obdachloser in Moers nach Angriff von Jugendlichen gestorben?

Jugendliche haben in Moers am Altweiberdonnerstag zwei wohnungslose Männer angegriffen. Eines der Opfer, ein 51-Jähriger, starb eine Woche später im Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

23.02.2024 , 11:14 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers