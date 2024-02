Haftbefehl gegen 15-Jährigen Obdachloser in Moers durch Angriff von Jugendlichen gestorben?

Jugendliche am Altweiberdonnerstag zwei wohnungslose Männer auf der Mühlenstraße – in der Nähe des Kreisgesundheitsamts – körperlich brutal misshandelt haben sollen, kursiert auf Facebook bereits seit Tagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb eines der beiden Opfer, ein 51-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn, eine Woche später, am 16. Februar, im Krankenhaus.