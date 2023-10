Einrichtung in Moers NS-Dokumentationsstelle bietet Sprechzeiten an

Feste Sprechzeiten bietet jetzt die NS-Dokumentationsstelle im Alten Landratsamt (Kastell 5, Dachgeschoss) an. Die Mitarbeitenden stehen immer dienstags von 11 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 von 16 Uhr zur Verfügung. Interessenten erhalten dann Beratungen und Unterstützung bei Forschungsvorhaben. Zudem können sie sich über die Möglichkeit von Schulprojekten und Workshops zur Regionalgeschichte der Weimarer Republik, der NS-Zeit und des demokratischen Neubeginns im Altkreis Moers informieren. In den Sprechzeiten nehmen die Mitarbeitenden auch Unterlagen aus der angegebenen Zeit an und fügen sie der Sammlung hinzu, teilte die Stadt weiter mit.