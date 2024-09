26-Jähriger tot Mordkommission ermittelt nach Polizei-Schüssen in Moers

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mitteilten, wurde am Mittag, gegen 14.45 Uhr, eine Streifenwagenbesatzung zur Straße Im Schommer gerufen, weil dort ein Unbekannter mehrere Passanten tätlich angegriffen und bedroht haben soll – in welcher Form, ist laut einem Polizeisprecher Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen.