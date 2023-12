Politik in Moers NRW schafft Straßenbeiträge früher als geplant ab

Daran wird auch der Verbandsdirektor vom Landesverband Haus & Grund Rheinland Westfalen, Erik Uwe Amaya, teilnehmen. „Ich werde den Abgeordneten empfehlen, dem Gesetz zuzustimmen“, kündigt er an. „Mit diesem Gesetz wird vielen Eigentümerinnen und Eigentümern in NRW die Sorge vor einer zukünftigen Beitragsbelastung in teilweise existenzbedrohender Höhe genommen“, ist er der Meinung.