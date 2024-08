Bettenkamper Meer in Moers Nur noch wenige freie Startplätze fürs Badewannenrennen

Die einzige Bedingung: Aktive Teilnehmer müssen schwimmen können. Alters- oder sonstige Begrenzungen gibt es sonst nicht, auch Startgebühren fallen nicht an. Kreativität ist aber gefragt und erwünscht – nicht nur beim Teamnamen, sondern auch bei der Kleidung. Die Teams sollen wieder in fantasievollen Kostümen an den Start gehen. Das beste Kostüm wird prämiert und gewinnt eine Reise nach Berlin. Weitere hochwertige Sachpreise gibt es für die schnellsten Paddler, die die Wettkampfstrecke zurücklegen.