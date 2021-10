Konzert in Moers : NKM setzt auf Musikpraxis aus der Barockzeit

Moers Das Niederrheinische Kammerorchester gab im Kulturzentrum Rheinkamp sein Herbstkonzert. Mit dem allseits bekannten fanfarenhaften Einleitungsgedanken des ersten Satzes von Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ erspielten sich Dirigent und sein Orchester schnell die Sympathien des aufmerksamen Publikums.

So eröffnete „ein Klassiker der Klassiker“, wie es Dirigent Michael Preiser in seiner Begrüßung formulierte, den gut einstündigen Konzertabend: Mit dem allseits bekannten fanfarenhaften Einleitungsgedanken des ersten Satzes von Wolfgang Amadeus Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ (1787) erspielten sich er und sein Orchester überaus schnell die Sympathien des aufmerksamen Publikums. Äußerst einfühlsam arbeiteten sie sich gemeinsam durch die weiteren Sätze Romanza, Menuetto und Rondo und brannten vor allem im Schlusssatz ein regelrechtes Serenaden-Feuerwerk ab. Fast 150 Jahre nach jener „Nachtmusik“ schuf der italienische Komponist Ottorino Respighi „ein in jeglicher Hinsicht ungewöhnliches Stück“ (Preiser): das „Concerto a Cinque“ (1933). Denn zur orchestralen Streicherbesetzung kommen noch fünf Solo-Instrumente hinzu, nämlich Oboe (gespielt von Saskia Buxbaum), Trompete (Cyrill Gussaroff), Violine (Maxim Diordiev), Kontrabass (Rüdiger Gönnert) und Klavier (Catherine Klipfel), und sorgen mit derart seltener und eigenwilliger Zusammensetzung für eine barocke Instrumentierung des viersätzigen Werkes. Fast durchgängig findet ein musikalisches Wechselspiel von Fragen und Antworten zwischen Solo und Tutti als auch zwischen den fünf Soli untereinander, teils in Verbindung mit dem Orchester, statt. Es war schon recht eindrucksvoll und hörenswert zugleich, wie der Klangkörper und die Solisten unter dem Dirigat Preisers diese Herausforderung annahmen und meisterten.