Verkehrsunternehmen in Moers Niag startet ins E-Bus-Zeitalter

Moers · Seit Montag sind die ersten zwei Elektrofahrzeuge am Niederrhein in Betrieb. Was die Umstellung auf den klimaneutralen Antrieb kostet, was die neuen Busse von den herkömmlichen unterscheidet und wo sie künftig eingesetzt werden.

24.06.2024 , 18:02 Uhr

Minister nimmt erste E-Busse der Niag in Betrieb