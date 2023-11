Verkehrsunternehmen in Moers Niag lässt über Design der Elektrobusse abstimmen

Die ersten der neuen Elektrobusse in der Niag-Unternehmensgruppe kommen zum Jahreswechsel in Moers an und sollen ein Sonderdesign erhalten. Darüber können alle Interessenten in einer öffentlichen, anonymen Umfrage abstimmen. Zur Auswahl stehen zwei Motive: zum einen Stromlinien, die sich am gesamten Bus entlang ziehen, zum anderen eine niederrheinische Landschaft, die ebenfalls beide Seiten der Busse zieren könnte. Abstimmen kann man über www.empirio.de/s/JLu11RiLbl