Schulstart in Moers : Vor der Busfahrt Schnelltest machen

In allen Bussen und Bahnen gilt die Maskenpflicht. Foto: dpa/Oliver Berg

Moers Ab Montag entfällt für Schülerinnen und Schüler wieder die 3G-Nachweispflicht im ÖPNV. Die Niag ruft Kinder und Jugendliche sowie ihre Erziehungsberechtigten aber dazu auf, vor Schulbeginn freiwillig einen Antigen-Schnelltest zu machen.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

In NRW beginnt in der kommenden Woche wieder die Schule, und Schüler wie Eltern stellen sich die Frage: Müssen sich die Kinder, bevor sie am Montag zum ersten Mal nach den Ferien in den Bus steigen, testen lassen? „Müssen nicht“, sagt jetzt Niag-Sprecher Michael Block. „Aber sie sollten!“

Zur Erklärung: In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt aktuell die 3G-Regel, das heißt, Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein und das auch nachweisen können. Allein Schüler sind von der 3G-Regel ausgenommen. Wegen der regelmäßigen Testungen in den Schulen müssen sie keinen separaten Nachweis erbringen. Dort reicht normalerweise das Vorzeigen eines Schülerausweises. Eine Ausnahme galt allerdings in den Ferien. Weil die Schultests in dieser Zeit wegfielen, mussten auch Schüler einen entsprechenden Testnachweis vorlegen.

„Der kommende Montag, 10. Januar, ist ein regulärer Schultag“, sagt Block. „Damit unterliegen Schülerinnen und Schüler nicht mehr der Vorgabe, Test-, Impf- oder Genesungsnachweise mitzuführen. Wegen der unmittelbar vorangegangenen Ferien rufen wir die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Erziehungsberechtigten aber dazu auf, vor Schulbeginn freiwillig einen Antigen-Schnelltest zu machen.“