Verkehrsunternehmen in Moers : Niag-Züge bringen Kohle in die Niederlande

Moers Das in Moers ansässige Unternehmen kann für seine Logistikkunden jetzt den grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden durchführen. Es hat die entsprechende Zulassung erhalten.

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft (Niag) wird künftig Massengüter auf der Schiene auch von den Niederlanden nach Deutschland und von hier in die Niederlande transportieren. Im Februar hat das Unternehmen bei der European Railway Agency (ERA) erfolgreich das Zulassungsverfahren zur Einheitlichen Sicherheitsbescheinigung mit besonderen Anforderungen an den sicheren Betrieb der jeweiligen Netze gemäß Richtlinie EU 2016/798 bestanden. Damit kann die Niag nun für ihre Logistikkunden auch den grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden durchführen.

In den vergangenen 14 Jahren hat sich das in Moers beheimatete Unternehmen als Schienenlogistiker besonders für Massengüter wie Kohle, Koks und Erz etabliert. Die nun erworbene Eisenbahnzulassung für Niederlande-Gütertransporte stärke den bestehenden, strategischen Standortvorteil der Niag: Mit ihrem Bahnhof in Moers und ihrem trimodal erschlossenen Rheinhafen Orsoy betreibt die Logistiksparte der Niag zentrale Transport- und Umschlageinrichtungen in unmittelbarer geographischer Nähe zum niederländischen Logistikmarkt im Seehafenhinterland.