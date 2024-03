Feuer in Moerser Mehrfamilienhaus Neun Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr, ist in einem Mehrfamilienhaus an der Rheinberger Straße in der Moerser Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Hausbewohner mussten von der Feuerwehr per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden, darunter sechs Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren. Insgesamt wurden laut Polizei neun Menschen leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein örtliches Krankenhaus.