Abgeordnete für Moers und Neukirchen-Vluyn Radomski fordert Kontrollen an deutsch-niederländischer Grenze

Auch die für den Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn/Krefeld-Nord zuständige CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski macht gemeinsam mit weiteren CDU-Bundestagsabgeordneten aus NRW Druck. „Die jüngsten Sprengungen, Entführungen und Folterungen der niederländischen Mocro-Mafia in Nordrhein-Westfalen sowie die zahlreichen Aufgriffe von mit Haftbefehl gesuchten Straftätern und Schleusern an der deutsch-niederländischen Grenze infolge verstärkter Grenzkontrollen zur Fußball-Europameisterschaft zeigten einmal mehr: Der deutsch-niederländische Grenzraum entwickelt sich zu einer immer größeren Drehscheibe für verschiedenste kriminelle Aktivitäten“, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.