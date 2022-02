Amphibien in Moers un Neukirchen-Vluyn : Nabu sucht Kontrolleure für Krötenzäune

Moers Tausende Tiere starten ihre gefährliche Reise. Für die Rettungsaktion werden noch freiwillige Helfer gesucht, die regelmäßig die Fangeimer kontrollieren.

Durch die Krötenzäune werden die Amphibien am Überqueren der Straße gehindert und fallen in Fangeimer, die in den Boden eingelassen wurden. Dort können sie dann gezählt und nach Arten bestimmt werden. Vor allem aber bringt man sie so sicher über die Straße. Auch werden die Fangeimer mit Stöcken versehen, um die Tiere im Falle starken Regens vor dem Ertrinken zu schützen.