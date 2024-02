Krötenwanderung in Moers und Neukirchen-Vluyn Naturschutzbund sucht Amphibienretter

Fast zwei Kilometer Schutzzaun werden daher von freiwilligen Naturschützern und Nabu-Mitgliedern aufgebaut: circa 1,5 Kilometer an der Littard in Neukirchen-Vlyun und in etwa 200 Meter am Schwafheimer Meer in Moers. An der Littard hat der Aufbau bereit am Samstag begonnen. Der Aufbau am Schwafheimer Meer folge in den nächsten Wochen.