In Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort Wo es jetzt leckere Gans gibt und was sie kostet

In der Repelener Linde sorgt Familie Wellings bis zum 16. Dezember für knusprigen Gänsebraten mit traditionellen Beilagen und einer Rosmarin-Orangen-Sauce. Die ganze Gans wird am Tisch tranchiert. Kostenpunkt für vier Personen: 185 Euro, für fünf Personen: 205 Euro. Eine Bestellung muss spätestens am Tag zuvor erfolgen. Jeden Donnerstag im November werden dort Gänsekeulen (31,90 Euro) serviert. Informationen gibt es unter Telefon 02841 9760.