Bundestagsabgeordneter aus Moers Jan Dieren für schnelle Auszahlung des Klimageldes

Jan Dieren, Bundestagsabgeordneter für die Menschen in Moers, Krefeld und Neukirchen-Vluyn (SPD), plädiert in der Debatte um finanzielle Entlastungen von Menschen bei steigenden Kosten für Klimaschutzmaßnahmen klar für eine schnelle Auszahlung des Klimageldes: „Wir brauchen das Klimageld jetzt. Wenn der CO 2 -Preis und andere Kosten steigen, erwarten die Leute zu Recht eine Antwort auf die Frage, wie sie die Kosten bewältigen können.“