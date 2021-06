Landtagswahl 2022 in Moers und Neukirchen-Vluyn : Yetim kandidiert wieder für den Landtag

Ibrahim Yetim stellte sich dem Votum der SPD-Delegiertenkonferenz im Wahlkreis 59 Wesel IV. In seiner Bewerbungsrede für die Wahl als Landtagskandidat sprach der Politiker über Themen, die ihm wichtig sind. Foto: Norbert Prümen

Moers/Neukirchen-Vluyn Die Delegierten sprachen dem Politiker aus Moers auf der Wahlkreiskonferenz im Wahlkreis 59 ihr Vertrauen aus. Yetim stand am Dienstag als einziger Kandidat zur Wahl und nahm das Wahlergebnis an. In seiner Rede sprach er sich für soziale Gerechtigkeit aus.

Die Sozialdemokraten haben sich entschieden: Bei der Wahlkreiskonferenz der SPD Kreis Wesel im Wahlkreis 59 – Moers/ Neukirchen-Vluyn – wählten sie Ibrahim Yetim zum Kandidaten für kommende Landtagswahl 2022 gewählt. Yetim stand am Dienstag als einziger Kandidat zur Wahl und nahm das Wahlergebnis an. In seiner Rede sprach der gebürtige Dinslakener sich für soziale Gerechtigkeit aus. Darunter fallen für ihn Themen wie Integration, bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz und der Bildungssektor. Gerade im Rückblick auf die letzten 15 Monate der Corona-Pandemie hat sich laut Ibrahim Yetim gezeigt, „wo Menschen gut und wo Menschen schlecht“ seien.

Mit einem Dank an die Pflegekräfte, Lehrpersonal und Erzieher, Ehrenämter, den Einzelhandel und alle Helfer, welche Hilfsbedürftigen in diese Zeit zur Seite standen, lobte er die gute Seite. Menschen, welche die Notsituation ausnutzten, darunter auch Politiker, um sich selbst zu bereichern, bezeichnete er als „ekelhaft“. Abzocke durch minderwertige Masken und Impfbetrüger seien nur zwei Beispiele für „die schlechte Seite“. Für die SPD und Yetim stehe eine Politik im Vordergrund, die sich an den Menschen orientiere. Angefangen beim Arbeitsmarkt, wo bessere Löhne, gerade im Pflegebereich, gefordert werden. Gesundheit sei „keine Ware“, erklärte der Landtagsabgeordnete, sondern gehöre zu öffentlichen Fürsorge dazu.

Förderungen und Fortbildung für Schul- und Kita-Personal sowie gezielte Unterstützung für sozial benachteiligte Kinder stehen ebenfalls auf seinem Programm. Von einer „Herausforderung für die nächsten Jahrzente“ sprach der seit 2010 im Landtag agierende Yetim beim Thema bezahlbarer Wohnraum und Sozialwohnungen. Die Entfesselungspolitik der Landesregierung habe private Investoren begünstigt, was seit 2017 zu einem stetigen Mietpreisanstieg geführt habe. Als Beispiel nannte der gelernte Bergmechaniker die Stadt Moers. Fast die Hälfte der Moerser müssten mehr als 30 Prozent des Einkommens nur für Miete aufbringen. Dieser Herausforderung wolle er sich gemeinsam mit der SPD stellen, und mit einem „wir schaffen das“ zeigte er sich mit Blick in die Zukunft zuversichtlich. Auch wenn man es als Opposition in den letzten Jahren „nicht leicht“ gehabt habe.

Mit Verweis auf den Verfassungsschutzbericht 2020 wurden auch die Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in der Versammlung angesprochen. Die Taten von Halle und Hanau sowie die Ermordung Heiner Lübckes seien Beispiele der jüngeren Vergangenheit, welche zeigten, dass es in dem Bereich noch „sehr viel zu tun“ gebe auf Bundes- und Landesebene. Das Ziel sei für Yetim eine Gesellschaft, die solche Taten nicht zuließe. „Dass die SPD Rechtsextremismus bekämpfe war so und wird so bleiben“, versprach Yetim.

Für den Politiker aus Moers sei es weiterhin erste Pflicht als Mandatsträger, sich um die Menschen zu kümmern. Der Regierung in NRW, kritisierte Yetim, sei „die Lobby wichtiger als der Mensch“. Damit nahm er Bezug auf den geplanten Kies- und Sandabbau in Neukirchen-Vluyn, durch den Wasserschutzgebiete und auch das Trinkwasser bedroht seien. Das Land NRW habe zahlreiche Proteste seitens der Bürger ignoriert.