Gegen Rechtsextremismus Dieren ruft zu Demo in Moers und Neukirchen auf

Am vergangenen Wochenende waren bundesweit weit mehr als eine Million Menschen auf den Straßen, um gegen die AfD und rechtsextreme Umtriebe zu demonstrieren. An diesem Wochenende, an dem sich der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus jährt, sind erneut zahlreiche Veranstaltungen geplant, darunter auch in Moers und Neukirchen-Vluyn.