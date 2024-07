Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn/Krefeld-Nord Radomski soll er erneut für Bundestag kandidieren

„Die Bundestagswahl 2025 findet genauso wie die Kommunalwahl in NRW nach den Sommerferien statt, unsere Schwerpunkte sind dabei Sicherheit, Freiheit und mehr Wohlstand. Wir freuen uns, dass Kerstin Radomski wieder kandidieren möchte und können uns keine bessere Vertreterin in Berlin für Neukirchen-Vluyn wünschen", so Albert Mallmann, Stadtverbandsvorsitzender der CDU Neukirchen-Vluyn.