Neues Spielhaus in Moers Mehr als nur Unterhaltungsangebot

Fast 40 Jahre besteht das Spielhaus Kapellen schon. 1985 öffnete es an der Wupperstraße als „Spielstube Wupperstraße“. Später zog es zur ehemaligen Hauptschule Kapellen an der Ringstraße. Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren werden dort nicht nur gut unterhalten, sondern auch individuell nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefördert. Gut vernetzt im Stadtteil, haben sie hier zum Beispiel die Chance, sich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich mit gesellschaftlichen Werten auseinanderzusetzen. Das Team geht besonders auf Kinder mit speziellen Förderbedarfen ein und unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung. War die damalige Spielstube gerade mal an zwei Tagen geöffnet, so können Kinder heute täglich und insgesamt bis zu 30 Stunden in der Woche kommen.