Im Moerser Schlosspark Neues Medaillon für den Greef-Brunnen

Der Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung und die Denkmalbehörde der Stadt Moers hatten den Auftrag erteilt. Sogenannte digitale Zwillinge liegen mittlerweile von der Henriette-Statue am Moerser, vom Denkmal von Friedrich I. in Preußen, das am Neumarkt steht, vom Kriegerehrenmal im Ortsteil Repelen, vom Kaiserdenkmal am Ostring und vom Felke-Denkmal im Jungbornpark vor.