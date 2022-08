Krankenhaus in Moers : Neues Lebensgefühl nach Bauch-Operation

Moers Spezialisten des St.-Josef-Krankenhauses halfen einer jungen Frau, die an einer seltenen Krankheit litt.

Raquel Serrano-Hernandez kann wieder lachen: Die 22-Jährige litt seit ihrer Geburt an einer Duodenalatresie, einer angeborenen, seltenen Erkrankung, bei der der Zwölffingerdarm (Duodenum) nicht durchgäng ist, so dass Nahrung diesen Darmabschnitt nicht passieren kann. „Raquel kam in der 31. Schwangerschaftswoche als Frühchen während einer Kegeltour in Belgien zur Welt“, erzählt ihre Mutter. Dort wurde sie direkt operiert. 20 Jahre hat die Patientin mit ihrer Erkrankung gelebt. Erste, gravierende Probleme traten mit 16 auf.