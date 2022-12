Neues Buch mit historischen Ansichten Liebe Grüße aus dem Moers von gestern

Andreas Storz hat es wieder getan und lädt in seinem druckfrischen Buch „Liebe Grüße aus Moers“ zu einer Zeitreise auf 192 Seiten ein. Er startet im Jahr 1899 mit kolorierten Bildpostkarten, auf denen Ansichten vom Gymnasium Adolfinum, dem Kaiserdenkmal oder dem Postamt zu sehen sind. Postkarten, auf denen Grüße von Haus zu Haus geschickt wurden. Sie ist dabei das Medium jener Zeit, mit dem man sich „per Postkarte am Morgen zum Kaffee am Nachmittag“ verabreden konnte.