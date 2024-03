Geldinstitut in Moers Neueröffnung der Sparkasse am Rheinkamper Ring

Das neue Führungsduo hatte vor und während des Umbaus nicht allzu viel Zeit, sein sechsköpfiges Team kennenzulernen. Die runderneuerte Wohlfühl-Filiale am Rheinkamper Ring werde das Zusammenwachsen sicher begünstigen, betonte Kerstin Merker. Die 48-jährige Bankbetriebswirtin war zuvor elf Jahre stellvertretende Leiterin der Sparkasse an der Poststraße in Neukirchen-Vluyn. Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen joggt und backt gerne: „Dabei kann ich super abschalten.“